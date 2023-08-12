Глушенков после ничьей «Локомотива» с «Крыльями»: «Спасибо Лантратову, что выручил нас»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ.

— У нас была тяжелая игра, мы не сделали то, что задумывали. Спасибо Косте Марадишвили, спасибо Илье Лантратову за то, что выручили нас.

— Сегодня в составах обеих команд было очень много воспитанников «Чертаново». Можно сказать, что сегодня триумф чертановской академии в России?

— Академия «Чертаново» — очень хорошая, поэтому так много воспитанников. Было очень интересно играть с теми, с кем выступали в «Чертаново» ранее. Мы общаемся. Обменивались репликами на поле. Единоборства вели, как с любой командой. Это же футбол.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 5 очков, команда идет на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».