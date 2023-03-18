Глушенков: «Адаптация в «Локомотиве» проходит нормально, если три результативных действия сделал»

Сегодня, 22:29
Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).
— 0:2 в первом тайме. Что было во втором?
— В первом тайме не получалась немного игра. В перерыве поговорили, тренер сделал замены. Настроились, вышли, забили три и победили.
— Тебя можно поздравить с первым голом за «Локомотив». Три результативных действия в трех матчах подряд. Адаптация уже прошла успешно?
— Адаптация, получается, проходит нормально, если три результативных действия сделал. Буду стараться больше.
— Что Галактионов сказал тебе перед выходом на замену?
— Больше напрягать соперника и создавать остроту.
— Отличаются в «Локомотиве» требования от того, что было в «Крыльях»?
— Одинаковые требования, только по обороне и прессингу немножко отличаются.
— Был в перерыве разговор и были замены. Что было ключевое?
— Все в совокупности: замены и разговор. Все это повлияло. Если вышли и выиграли игру.
— Дзюба не забил пенальти, что-то сказал команде в раздевалке?
— Не слышал, я разминался в это время.