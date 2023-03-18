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Глушенков: «Адаптация в «Локомотиве» проходит нормально, если три результативных действия сделал»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

— 0:2 в первом тайме. Что было во втором?

— В первом тайме не получалась немного игра. В перерыве поговорили, тренер сделал замены. Настроились, вышли, забили три и победили.

— Тебя можно поздравить с первым голом за «Локомотив». Три результативных действия в трех матчах подряд. Адаптация уже прошла успешно?

— Адаптация, получается, проходит нормально, если три результативных действия сделал. Буду стараться больше.

— Что Галактионов сказал тебе перед выходом на замену?

— Больше напрягать соперника и создавать остроту.

— Отличаются в «Локомотиве» требования от того, что было в «Крыльях»?

— Одинаковые требования, только по обороне и прессингу немножко отличаются.

— Был в перерыве разговор и были замены. Что было ключевое?

— Все в совокупности: замены и разговор. Все это повлияло. Если вышли и выиграли игру.

— Дзюба не забил пенальти, что-то сказал команде в раздевалке?

— Не слышал, я разминался в это время.

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ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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