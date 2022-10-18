Нападающий «Локомотива» Игнатьев: «Психологически тяжело находиться на дне таблицы»

Сегодня, 11:50
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал результаты команды в чемпионате России.
«Психологически тяжело находиться на дне таблицы. На самом деле у нас хорошие футболисты в команде. Я каждый день тренируюсь с ними, вижу, что они делают. Как работают с мячом и без мяча. Мы не должны находиться внизу, мы должны выбираться оттуда», — цитируют «Известия» Игнатьева.
После 13 туров РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
В следующем туре железнодорожники сыграют против «Динамо». Матч состоится 22 октября в 19.00 по московскому времени.