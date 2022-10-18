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Сегодня, 11:50

Нападающий «Локомотива» Игнатьев: «Психологически тяжело находиться на дне таблицы»

Мария Гусева

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал результаты команды в чемпионате России.

«Психологически тяжело находиться на дне таблицы. На самом деле у нас хорошие футболисты в команде. Я каждый день тренируюсь с ними, вижу, что они делают. Как работают с мячом и без мяча. Мы не должны находиться внизу, мы должны выбираться оттуда», — цитируют «Известия» Игнатьева.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

В следующем туре железнодорожники сыграют против «Динамо». Матч состоится 22 октября в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1411517/aleksei-fomin/psikhologicheski-tiazhelo-nakhoditsia-na-dne-tablitcy-nado-vybiratsia
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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