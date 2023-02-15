Иван Игнатьев: «Локомотив» проделал хорошую работу на сборах, но она еще продолжается»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал победу над клубом «Фурсан Хиспания» (5:0), в которой он отметился дублем и голевой передачей.

«Слава богу, получилось сегодня выиграть крупно, что нам и требовалось, чтобы получить положительные эмоции перед матчами Кубка. Мы, несомненно, рады, что добились такой победы. Понятно, что соперник — не показатель. Впереди у нас очень важные и серьезные матчи», — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

Также игрок подвел промежуточные итоги сборов железнодорожников.

«Мы проделали хорошую работу на сборах, но она еще продолжается. У нас есть неделя, но это уже будет подготовка конкретно под «Спартак». В целом, я оцениваю сборы как плодотворные. Надеюсь, это выльется в хорошие результаты.

Дзюба — опытный футболист со множеством трофеев. Я воспринял это не только как конкуренцию, могу почерпнуть что-то футбольное у него. Будем работать. Конкуренция — это хорошо», — сказал Игнатьев.