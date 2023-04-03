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Сегодня, 11:28

Нападающий «Локомотива» Изидор избежал операции в ходе восстановления после травмы колена

Алина Савинова
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Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор прошел безоперационный курс лечения в ходе восстановления после травмы колена. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что французские врачи настаивали на операции, но в московском клубе хотели избежать операционного вмешательства. По словам источника, «Локомотив» посоветовался с еще одним французским врачом, после чего решил окончательно отказаться от операции.

В текущем сезоне 22-летний французский нападающий провел за железнодорожников 17 матчей, отметившись в них 4 забитыми голами и 4 результативными передачами. Изидор не выступал за «Локомотив» с ноября 2022 года из-за повреждения колена. В зимнее трансферное окно он не смог пройти медосмотр для перехода во французский «Лион».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5055107-forvard-lokomotiva-izidor-izbezhal-operacii-v-hode-vosstanovleniya-ot-travmy-kolena.html
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Вильсон Изидор
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