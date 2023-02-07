Нападающий «Локомотива» Изидор может восстановиться от травмы к марту

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может вернуться на поле в конце февраля — начале марта, сообщает источник близкий к игроку.

30 января пресс-служба «Лиона» сообщила о том, что футболист не сумел пройти медицинское обследование для перехода в команду. Игрок получил повреждение колена, из-за которого ему потребуется определенное время на восстановление.

«Изидор вернулся в расположение «Локомотива» после медицинского обследования. Немецкие врачи изучили диагноз французских коллег и рекомендовали игроку придерживаться консервативного лечения, хотя он настаивал на вмешательстве. В «Лионе» же допустили ошибку, приняв застарелую травму за «свежее» повреждение. Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля — начале марта», — приводит слова источника близкого к игроку ТАСС.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за московскую команду во всех турнирах.