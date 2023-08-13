Нападающий «Локомотива» Изидор: «Мне все очень нравится в России»

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от жизни в России.

«Мне все очень нравится в России. Я люблю Москву, это прекрасный город, — цитирует ТАСС Изидора. — Здесь живут замечательные люди, и у нас очень сильная команда. Сейчас я игрок «Локомотива», и, если я в итоге останусь в команде, я нисколько не расстроюсь этому, потому что это хороший вариант для меня».

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 6 миллионов евро.