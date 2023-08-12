Изидор об интересе «Марселя»: «Я хочу вернуться в Европу и играть в еврокубках»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своем будущем в клубе.

Ранее издание L`Equipe cообщило, что помимо «Лиона» и «Лорьяна», которые рассматривали приобретение игрока зимой, 22-летним французским форвардом теперь заинтересовался «Марсель».

«Мне очень нравится в России и в «Локомотиве». Я люблю РПЛ, но я нахожусь в сложной ситуации: играю не так много, а я еще молод, мне нужно прогрессировать. Посмотрим, поговорим с клубом, подумаем о будущем.

Ведутся ли переговоры с «Марселем»? Насчет этого не знаю. Я хочу вернуться в Европу и играть в еврокубках. Моя семья ближе к Европе, поэтому отчасти хочу туда вернуться. Но сейчас я здесь, у меня действующий контракт с «Локомотивом». На данный момент самое важное — следующая игра. Мы обсудим всю ситуацию с президентом клуба, главным тренером и спортивным директором. Посмотрим, что будет в будущем», — сказал Изидор.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 6 миллионов евро.