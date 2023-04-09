Нападающий «Локомотива» Изидор: «Скоро вернусь на поле. Очень соскучился по футболу!»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что близок к восстановлению от травмы колена.

«Чувствую себя хорошо! Скоро вернусь на поле. Очень соскучился по футболу!» — сказал Изидор.

В сезоне-2022/23 Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. В зимнее трансферное окно 22-летний француз был близок к переходу в «Лион», но сделка сорвалась из-за травмы футболиста.

В 2023 году Изидор еще ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.