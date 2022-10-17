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Сегодня, 16:40

Камано — о возможном возвращении Семина в «Локомотив»: «Я не знаю, кто это»

Нападающий «Локомотива» Камано заявил, что не знает, кто такой Юрий Семин
Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с корреспондентами «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении Юрия Семина в команду. 26-летний гвинейский футболист признался, что не знает, кто это такой.

— В «Локомотиве» был Юрий Семин, с которым клуб очень много выигрывал. Хотели бы видеть его президентом?

— Я не знаю, кто такой Юрий Семин. Плюс я не говорю по-русски. Есть другие футболисты, которые, возможно, могут ответить на этот вопрос, — сказал Камано «СЭ».

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив». 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

При Семине «Локомотив» в последний раз становился чемпионом России по футболу (сезон-2017/18).

Франсуа Камано
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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