Нападающий «Локомотива» Камано заявил, что клубу нужно вернуть свои позиции в чемпионате

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился впечатлениями от победного матча в 13-туре РПЛ с «Торпедо» (1:0).

«Мы выиграли «Торпедо» после серии неудачных матчей. Чувствую себя более-менее хорошо. Нам удалось выиграть. Было сложно. Теперь нужно восстановиться и готовиться к кубковому матчу. К тому же нам нужно вернуть свои позиции в чемпионате. Сделаем все, что мы можем для этого. Мы сможем исправить те ошибки, которые допустили с «Торпедо», — сказал Камано «СЭ».

26-летний гвинейский футболист провел в текущем сезоне 15 матчей за «Локомотив» и забил два гола.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.