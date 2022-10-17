Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Нападающий «Локомотива» Камано заявил, что клубу нужно вернуть свои позиции в чемпионате

Антон Иванов
,
Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился впечатлениями от победного матча в 13-туре РПЛ с «Торпедо» (1:0).

«Мы выиграли «Торпедо» после серии неудачных матчей. Чувствую себя более-менее хорошо. Нам удалось выиграть. Было сложно. Теперь нужно восстановиться и готовиться к кубковому матчу. К тому же нам нужно вернуть свои позиции в чемпионате. Сделаем все, что мы можем для этого. Мы сможем исправить те ошибки, которые допустили с «Торпедо», — сказал Камано «СЭ».

26-летний гвинейский футболист провел в текущем сезоне 15 матчей за «Локомотив» и забил два гола.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:1
Локомотив

Франсуа Камано
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили объяснил, почему игру Селихова в дерби с ЦСКА можно назвать нервной
«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА
Камано: «Мне было бы приятно поработать с Галактионовым. Но официальной информации нет»
Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче против «Спартака»
Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Геркус объяснил болельщикам «Торпедо», почему тепло приветствовал представителей «Локомотива»

Камано: «Уход Циннбауэра? Переживаем хорошо. В будущем увидим, как скажутся изменения»