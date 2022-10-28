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Педро Габриэл: «Сейчас «Локомотив» 14-й, но мы исправим ситуацию»

Мария Гусева
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Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл прокомментировал результаты команды. В последних трех матчах железнодорожники одержали две победы.

— Мы хорошо работали и заслужили эти шесть очков. Поражения давили на нас: никак не могли раскрепоститься. Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.

— Хоть раз в карьере боролся за выживание?

— У меня был период в карьере, когда я играл за команду из низа таблицы. Но несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх. У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию, — цитирует Sport24 форварда.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). В следующем туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА 29 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-28-pedro-gabriel-o-14-m-meste-loko-u-menya-net-somneniy-v-tom-chto-my-ispravim-situatsiyu
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