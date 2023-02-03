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Сегодня, 20:48

Нападающий «Локомотива» Раконьяц перешел на правах платной аренды в «Црвену Звезду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц перешел на правах платной аренды в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба железнодорожников.

22-летний футболист будет выступать в чемпионате Сербии до 30 июня 2023 года. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Большую часть заработной платы игрока возьмет на себя сербский клуб.

Черногорец перешел в «Локомотив» в июле 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года. За московский клуб Раконьяц сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/rakonjac-loan/
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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