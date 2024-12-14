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Сегодня, 12:47

Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Мы еще наберем форму и дадим жару»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, чего команде не хватило для победы в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Реализации чуть не хватило, были моменты, подходы, много борьбы верховой и внизу. У них как таковых атак не было, как и у нас», — цитирует Сулейманова Metaratings.ru.

Также футболист ответил на вопрос о том, с чем связан спад «Локомотива» в последних играх.

«Я не считаю, что это спад. Просто у каждой команды бывает такое — не идет и все. Ничего страшного, хорошо, что сейчас, а не в конце сезона. Мы еще наберем форму и дадим жару», — добавил он.

После 18 туров железнодорожники с 35 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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