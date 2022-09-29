Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 14:45

Изидор — о восстановлении после травмы: «Я хорошо поработал во время международной паузы»

Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал о восстановлении после травмы
Микеле Антонов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как восстанавливался после травмы.

— Вы долгое время не играли. Как восстанавливались после травмы?

— Я был немного уставшим в то время. Пропустил много игр. Но во время паузы на международные матчи я очень много работал, целыми днями, остался в Москве. И вчера было очередное доказательство, что я хорошо поработал, потому что я забил гол.

28 сентября форвард забил гол в матче Кубка России против «Химок» (5:0).

Всего на счету 22-летнего француза 2 гола в 9 матчах сезона.

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» проиграет в Нижнем Новгороде, «Зенит» не победит в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Литвинов: «Федун всегда рядом с нами! Мы очень счастливы, когда он радуется!»
Литвинов: «Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры»
Каманцев рассказал, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей
Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было"
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Лацио» опровергли новость об интересе к Андрею Мостовому

В «Монце» заявили, что не интересуются Андреем Мостовым