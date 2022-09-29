Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как восстанавливался после травмы.

— Вы долгое время не играли. Как восстанавливались после травмы?

— Я был немного уставшим в то время. Пропустил много игр. Но во время паузы на международные матчи я очень много работал, целыми днями, остался в Москве. И вчера было очередное доказательство, что я хорошо поработал, потому что я забил гол.

28 сентября форвард забил гол в матче Кубка России против «Химок» (5:0).

Всего на счету 22-летнего француза 2 гола в 9 матчах сезона.