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Сегодня, 19:31

Изидор забил в 8 матче подряд после выхода на замену — серия началась в игре со «Спартаком»

Руслан Минаев
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отметился голом в ворота «Рубина» в первом туре РПЛ.

Голевая серия форварда теперь насчитывает 8 матчей, в которых француз забил после выхода на замену.

С учетом FONBET Кубка России, в котором Изидор забил в ворота «Пари НН», серия насчитывает 9 матчей.

Серия 22-летнего нападающего началась в матче со «Спартаком» 12 ноября 2022 года. С февраля по апрель Изидор восстанавливался после травмы и продолжил забивать уже после реабилитации.

Помимо «Спартака» и «Рубина» форвард поражал ворота ЦСКА, «Химок», «Сочи», «Крыльев», «Динамо» и «Торпедо».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Вильсон Изидор
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