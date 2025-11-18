Видео
Сегодня, 01:12

Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»

Павел Лопатко

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев оценил преимущества игровой схемы своей команды.

«В этом-то и сложность этой схемы для других команд, то, что на левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников. То есть из глубины подключиться. И защитнику соперников будет сложнее играть... И нас больше в центре. Все это помогает нам выходить из-под прессинга. Мы с Лешей Батраковым впереди делаем разницу», — сказал 27-летний футболист в эфире телеканала «Россия 24».

В сезоне-2025/26 Воробьев в 17 матчах забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ — у команды 30 очков после 15 матчей.

Дмитрий Воробьев (футбол)
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
