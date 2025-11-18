Видео
Сегодня, 01:54

Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»

Павел Лопатко

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал ход своей профессиональной карьеры.

«В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем... Футбольный бог вознаграждает за тот путь, который у меня был в жизни. И поддержка моей семьи ощутима... Да, была эта история, где мне предлагали стать крайним защитником (во время обучении в академии «Краснодара» — прим.). Но я сказал, что моя душа лежит в нападении», — сказал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев является воспитанником академии «Краснодара». Он играл за «Краснодар-2», «Афипс», чешский «Градец-Кралове», «Нижний Новгород», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи». В «Локомотиве» — с 2024 года.

Дмитрий Воробьев (футбол)
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»
Кто сменит Карпина в «Динамо»? Среди кандидатов — Черчесов, Шахин и Игнашевич
Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»
Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера
