Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал ход своей профессиональной карьеры.

«В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем... Футбольный бог вознаграждает за тот путь, который у меня был в жизни. И поддержка моей семьи ощутима... Да, была эта история, где мне предлагали стать крайним защитником (во время обучении в академии «Краснодара» — прим.). Но я сказал, что моя душа лежит в нападении», — сказал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев является воспитанником академии «Краснодара». Он играл за «Краснодар-2», «Афипс», чешский «Градец-Кралове», «Нижний Новгород», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи». В «Локомотиве» — с 2024 года.