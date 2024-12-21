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Сегодня, 16:55

Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил новогоднее фото со своей многодетной семьей

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в преддверии Нового года опубликовал праздничное фото с семьей.

На нем игрок московской команды запечатлен вместе с супругой и четырьмя детьми.

«В ожидании праздников», — подписал фото футболист.

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев с женой и детьми
Фото соцсети

2024 год в России был объявлен Годом семьи. В российском футболе многодетная семья — явление достаточно редкое. По 4 ребенка воспитывают в своих семьях бывшие игроки железнодорожников Игорь Денисов и Сергей Игнашевич. А главный тренер «Зенита» Сергей Семак со своей супругой растят восьмерых детей.

Воробьев выступает за «Локомотив» с минувшего лета. В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 5 голов и 3 голевые передачи за 23 матча во всех турнирах.

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Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Локомотив (Москва)
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