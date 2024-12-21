Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил новогоднее фото со своей многодетной семьей

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в преддверии Нового года опубликовал праздничное фото с семьей.

На нем игрок московской команды запечатлен вместе с супругой и четырьмя детьми.

«В ожидании праздников», — подписал фото футболист.

Фото соцсети

2024 год в России был объявлен Годом семьи. В российском футболе многодетная семья — явление достаточно редкое. По 4 ребенка воспитывают в своих семьях бывшие игроки железнодорожников Игорь Денисов и Сергей Игнашевич. А главный тренер «Зенита» Сергей Семак со своей супругой растят восьмерых детей.

Воробьев выступает за «Локомотив» с минувшего лета. В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 5 голов и 3 голевые передачи за 23 матча во всех турнирах.