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Сегодня, 17:10

Глушенков после перехода в «Локомотив»: «В Самаре я прогрессировал и наслаждался футболом»

Глушенков поблагодарил «Крылья Советов» и болельщиков клуба после перехода в «Локомотив»
Руслан Минаев
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Нападающий Максим Глушенков попрощался с болельщиками «Крыльев Советов» после перехода в «Локомотив».

«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали. «Крылья Советов» — это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце», — цитирует игрока пресс-служба самарцев.

Глушенков провел за «Крылья» 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Нападающий «Крыльев Советов» Глушенков перешел в «Локомотив»

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