Дзюба: «О сборной не думаю. Сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопросы журналистов после матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

— Сложная победа. Мы были лучше во всех компонентах. Не проиграли борьбу. Сейв Лантратова помог в начале игры, — сказал Дзюба.

— Против Карпина особенно настраивались?

— В любом случае что-то осталось: «Против Карпина, против «Спартака». Лукавить не буду. Но самое главное — победить.

— Разговаривали с Карпиным?

— Нет.

— Думаете о возвращении в сборную?

— О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву». Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой молодой команде.