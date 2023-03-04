Дзюба: «Устали от падений Комличенко»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба тепло высказался о Ростове после матча с местной командой в 18-м туре РПЛ (3:1).

— Какая цель у вас?

— Помочь «Локомотиву» стать как можно выше.

— В 2014 году выиграли Кубок Ростове. Как вам возвращаться сюда?

— Всегда приятно. Я очень люблю Ростов. Это был мой первый трофей, получал максимальное удовольствие.

— Что эмоционально обсуждали после замены?

— Какой-то момент смутил, когда Комличенко упал в очередном эпизоде. Устали от его падений. Переживали, что «Ростов» поддавил немного.

— Вы отмечали голы в ворота «Ростова»...

— Я играл в «Ростове» год. Если не праздновать голы в воротах всех, кому забивал, можно и с ума сойти. Я соскучился по голам, по ощущениям этим. Мое уважение людям, которые были тогда в «Ростове». Сейчас здесь другая команда.