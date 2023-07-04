Салданья: «В «Зените» есть квалифицированные футболисты, которые достигли бы многого в еврокубках»

Нападающий «Нефтчи» Матеус Салданья поделился мнением об уровне футболистов «Зенита».

«В «Зените» есть хорошие, квалифицированные футболисты, которые могли бы достичь многого, если бы играли в еврокубках. Самые яркие игроки «Зенита» для меня — Мантуан и Клаудиньо», — цитирует Салданью Sport24.

23-летний форвард в составе азербайджанской команды принимает участие в «Кубке PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. 1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче турнира. В этой встрече Салданья отметился забитым голом.