Нападающий Нене Гбамбле из «Целе» перейдет в «Ахмат»

Агент нападающего Нене Джуниора Гбамбле Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» о скором переходе игрока из «Целе» в «Ахмат». Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Ахмат» ведет переговоры по переходу нападающего.

«У нас с «Ахматом» очень хорошие взаимоотношения. Если они что-то делают, например, интересуются футболистом, то они это делают. Посмотрим. Я думаю, что переход, скорее всего, произойдет. Если говорят, что ведут переговоры, то они идут. Я думаю, что игрок скоро присоединится к команде. Гбамбле очень талантливый футболист, им интересуются многие клубы, но, учитывая наши взаимоотношения, всегда готов им дать игрока», — сказал Селюк «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает Гбамбле в 300 тысяч евро. В этом сезоне ивуариец провел 16 матчей в составе «Целе», отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.