Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:31

Нападающий Нене Гбамбле из «Целе» перейдет в «Ахмат»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент нападающего Нене Джуниора Гбамбле Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» о скором переходе игрока из «Целе» в «Ахмат». Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Ахмат» ведет переговоры по переходу нападающего.

«У нас с «Ахматом» очень хорошие взаимоотношения. Если они что-то делают, например, интересуются футболистом, то они это делают. Посмотрим. Я думаю, что переход, скорее всего, произойдет. Если говорят, что ведут переговоры, то они идут. Я думаю, что игрок скоро присоединится к команде. Гбамбле очень талантливый футболист, им интересуются многие клубы, но, учитывая наши взаимоотношения, всегда готов им дать игрока», — сказал Селюк «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает Гбамбле в 300 тысяч евро. В этом сезоне ивуариец провел 16 матчей в составе «Целе», отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
В Японии назвали «ужасным» положение зависимой от энергоресурсов России Европы
Автодорожную часть Крымского моста закроют на ремонт 10 января
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Соуто: «Ждем предложений из России, имя Яна на слуху»