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Сегодня, 22:30

Комличенко — о турнирном положении «Ростова»: «Справимся с задачей не вылететь из РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о турнирном положении команды в РПЛ.

— Как оцените турнирное положение команды?

— Справимся с задачей не вылететь из РПЛ.

— Слова Карпина о возможном отставке влияю на команду?

— После слов Карпина об отставке все продолжается в рабочем режиме, это никак не отражается на команде.

В пятницу, 1 ноября, «Ростов» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в 14-м туре РПЛ. На данный момент команда Валерия Карпина с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов

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