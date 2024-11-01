Сегодня, 22:30
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о турнирном положении команды в РПЛ.
— Как оцените турнирное положение команды?
— Справимся с задачей не вылететь из РПЛ.
— Слова Карпина о возможном отставке влияю на команду?
— После слов Карпина об отставке все продолжается в рабочем режиме, это никак не отражается на команде.
В пятницу, 1 ноября, «Ростов» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в 14-м туре РПЛ. На данный момент команда Валерия Карпина с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.