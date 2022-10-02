Форвард «НН» Милсон: «Промес для меня пример»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Фелисио Милсон подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против московского «Спартака» (1:2).

— Что не получилось сегодня?

— Я сам не знаю, что сказать об этом. Не получилось бороться. Мы пытались. Нам нужно больше работать в нападении. Ставим перед собой цель больше работать и забивать больше.

— Эпизод с пенальти, как оценишь?

— Сам не очень хорошо видел, не помню момент. Так что сам не могу ничего сказать об этом.

— Почему вы попросили футболку Промеса?

— Потому что Промес для меня пример. Я уважаю этого игрока. Чувствую радость, что мы могли играть вместе на этом поле.

— Промес самый сильный игрок в РПЛ?

— Мне кажется, один из. Но все равно есть хорошие игроки, как Малком, Вендел, Клаудиньо, я сам, Калинский! Тоже считаю, что они хорошие.

— «Спартак» — претендент на чемпионство?

— Да, это хорошая команда. Это не один «Зенит». Есть они и другие хорошие клубы, с отличными футболистами. Они дадут бой в чемпионате.