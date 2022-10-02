Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон: «Знаю, что здесь я в безопасности»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон рассказал, как прошла его адаптация в России.

— Как тебе в России?

— Мне очень нравится. Я очень быстро привык к жизни в России. Не очень нравится ходить по городу, но все равно мне нравится. Нижний Новгород — красивый город. Хорошие коллеги, хорошая атмосфера в раздевалке.

— Спрашивают ли родные про ситуацию в России?

— Конечно, спрашивают. Я их успокоил. Знаю, что здесь я в безопасности. Если бы здесь было небезопасно, я бы не перевез жену и сына сюда.