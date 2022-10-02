Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон: «Знаю, что здесь я в безопасности»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон рассказал, как прошла его адаптация в России.

— Как тебе в России?

— Мне очень нравится. Я очень быстро привык к жизни в России. Не очень нравится ходить по городу, но все равно мне нравится. Нижний Новгород — красивый город. Хорошие коллеги, хорошая атмосфера в раздевалке.

— Спрашивают ли родные про ситуацию в России?

— Конечно, спрашивают. Я их успокоил. Знаю, что здесь я в безопасности. Если бы здесь было небезопасно, я бы не перевез жену и сына сюда.

ФК Нижний Новгород
Милсон
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Форвард «НН» Милсон: «Промес для меня пример»

Рыбчинский: «У нас были моменты, чтобы второй забивать. Нужно было реализовывать их»