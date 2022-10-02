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2 октября, 21:55

Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон считает себя одним из лучших футболистов РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон заявил, что считает себя одним из лучших футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

— Вы сказали, что находитесь в числе лучших футболистов РПЛ. Кто в вашем топ-3?

— Да, считаю, что я один из лучших. Но я тоже уважаю других, мне нравится смотреть за тем, как они играют: Промес, Малком и Зиньковский.

— Какая у вас цель, если позовут одновременно «Зенит» и «Спартак», куда пойдете?

— Прямо сейчас это не вопрос ко мне. Нужно говорить с моим агентом. Я сосредоточен на игре в «Нижнем Новгороде». Но, конечно, хотел бы сделать большой шаг в моей карьере.

— Промес тоже в свое время сделал значимый шаг и уехал в Испанию. Хотел бы так же?

— Конечно, хотел бы. Это одна из целей в моей карьере. Сосредотачиваюсь на моей работе здесь. Для меня это очень важно. И не только для меня, но и для моей семьи.

— Что будет дальше с футболкой Промеса?

— Для меня ценно обменяться с таким игроком, как Промес. Потом буду рассказывать своим друзьям, что выступал на одном поле с Квинси.

— С кем бы еще хотел поменяться футболками?

— Хотел бы поменяться футболкой с Малкомом, Зиньковским. Мы — одни из лучших игроков РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Милсон
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