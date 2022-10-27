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Сегодня, 10:48

Мансилья считает Оренбург безопаснее Буэнос-Айреса

Руслан Минаев
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился впечатлениями от проживания в городе Южного Урала.

Аргентинец считает, что Оренбург безопаснее Буэнос-Айреса.

«Оренбург намного безопаснее Буэнос-Айреса. Там на улице спокойно могут украсть у тебя телефон или выхватить сумочку у девушки. В Оренбурге, слава богу, все спокойно. Ничего не произошло, и не думаю, что произойдет. Тут я действительно чувствую себя в безопасности, и жена также это признает. Здесь она спокойно может выйти гулять с ребенком в темное время суток и не бояться, что что-то произойдет», — цитирует Мансилью «РБ Спорт».

25-летний форвард арендован «Оренбургом» у «Расинга» до конца нынешнего сезона.

В 9 матчах РПЛ он отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brajan-mansil-ya-orenburg-namnogo-bezopasnee-bue-nos-ajresa/
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