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Сегодня, 12:13

Нападающий «Оренбурга» Воробьев назвал главную особенность Марцела Лички

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев рассказал, что его удивляет в работе главного тренера команды Марцела Лички.

«Что меня больше всего удивляет в Личке? Когда мы играли в ФНЛ, он проводил огромную ротацию. Сегодня играл один состав, на следующий матч — совершенно другой. У него нет основных и запасных игроков. Он ко всем относится одинаково и доверяет всей команде. Марцел уверен во всех нас — и это отлично!», — сказал Воробьев «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 7-е место с 31 очком.

Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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