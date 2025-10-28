Нападающий «Оренбурга» Гузина рассказал о причине ухода Слишковича

28 октября, 11:25
Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина ответил на вопрос «СЭ» об уходе главного тренера Владимира Слишковича.
— Как пережили уход Слишковича?
— Пережил.
— Как именно?
— Это футбол, результата не было. Надо было что-то менять.
— Поможет?
— Посмотрим.
— Насколько Слишкович был важной фигурой для вас?
— Это был наш тренер, вся команда уважала его, слушала требования. У нас не получалось добиваться хорошего результата. Не скажу, что результат совсем плохой, но не получалось.
— Что Владимир сказал на прощание?
— Поблагодарил всех ребят, сказал: «Всем спасибо за работу», и все.
5 октября «Оренбург» объявил об отставке Слишковича, он руководил командой с октября 2024 года. 10 октября оренбуржцы объявили о назначении главным тренером Ильдара Ахметзянова. «Оренбург» с 8 очками после 13 туров занимает 15-е место в таблице РПЛ.
