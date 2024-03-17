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17 марта, 03:13

Обухов: «На футболистах «Спартака» сказывается ситуация с Промесом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

В конце февраля футболист не смог вернуться в Россию вместе с красно-белыми со сборов в ОАЭ из-за того, что попал в ДТП и оставил место происшествия. 13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае, а прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

«Я думаю, их эта ситуация шокировала и все равно немножко сказывается на команде. Промес — большая величина. В жизни все бывает. У каждого своя судьба. Каждый сам ею распоряжается. Мне не до этого. Поверьте, своих проблем хватает — своя жизнь у меня», — приводят «Известия» слова Обухова.

В 2023 году суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. В начале февраля 2024 года футболист был признан виновным в контрабанде наркотиков, суд Амстердама приговорил игрока еще к шести годам заключения.

Источник: Известия
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