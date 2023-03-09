Нападающий «Оренбурга» Обухов: «Был спазм, но готовлюсь к матчу с «Сочи»

Сегодня, 21:47
Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, сможет ли сыграть в матче 19-го тура РПЛ против «Сочи».
31-летний форвард пропустил игру 18-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3) из-за травмы.
— Готовлюсь к игре в общей группе, все нормально, — цитирует «РБ Спорт» Обухова.
— Что у вас было?
— Микроповреждение. Скорее всего, спазм. Но решили перестраховаться и не рисковать.
— Получается, в теории в следующем матче вы можете сыграть?
— Да, готовлюсь к матчу.
«Оренбург» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах. «Сочи» располагается на 7-й строчке — 28 очков.