Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:09

Нападающий «Оренбурга» Оганесян: «Будем рады, если у Лички все получится в «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал «СЭ» уход тренера Марцела Лички в «Динамо».

46-летний чех, работавший с оренбуржцами с августа 2020 года, возглавил московскую команду в июне 2023 года.

«Все рады за Марцела. Для него это новый вызов. Будем рады, если у него все получится в «Динамо»», — сказал Оганесян «СЭ».

Оганесян также прокомментировал приход в команду Иржи Ярошика, который сменил Личку.

«Все хорошо. Понятно, что есть нюансы, о которых рассказать не можем. Но есть несколько нововведений, которые мы постараемся перенести на поле. Иржи хорошо говорит на русском, он отличный специалист», — добавил Оганесян.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» набрал 46 очков и занял 7-е место в РПЛ.

«Динамо» проиграло «Краснодару» в РПЛ (1:3) в первом официальном матче под руководством Марцела Лички.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «Конечно, «Спартаку» нужно бороться за Санчеса»

В «Зените» сообщили, что Вендел проходит углубленное медицинское обследование