Нападающий «Оренбурга» Оганесян: «Будем рады, если у Лички все получится в «Динамо»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал «СЭ» уход тренера Марцела Лички в «Динамо».

46-летний чех, работавший с оренбуржцами с августа 2020 года, возглавил московскую команду в июне 2023 года.

«Все рады за Марцела. Для него это новый вызов. Будем рады, если у него все получится в «Динамо»», — сказал Оганесян «СЭ».

Оганесян также прокомментировал приход в команду Иржи Ярошика, который сменил Личку.

«Все хорошо. Понятно, что есть нюансы, о которых рассказать не можем. Но есть несколько нововведений, которые мы постараемся перенести на поле. Иржи хорошо говорит на русском, он отличный специалист», — добавил Оганесян.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» набрал 46 очков и занял 7-е место в РПЛ.

«Динамо» проиграло «Краснодару» в РПЛ (1:3) в первом официальном матче под руководством Марцела Лички.