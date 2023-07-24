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Нападающий «Оренбурга» Оганесян назвал принципиальным матч против «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча первого тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Обидное поражение. Хотелось выиграть, но в целом получился интересный матч. Есть над чем работать. Не знаю, чего нам не хватило. Эпизодами мы играли лучше. Понятно, что на такие матчи как против «Спартака» и против других топ-клубов сверхмотивация. Но лично для меня это принципиальный матч, так как еще недавно я был в «Спартаке», — сказал Оганесян «СЭ».

21-летний Оганесян играл в системе красно-белых с 2019 по 2022 год. Во втором туре РПЛ оренбуржцы встретятся с «Рубином». Матч пройдет 30 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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