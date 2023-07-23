Оганесян: «Хорошая игра получилась со «Спартаком», но это футбол. Все может перевернуться в любой момент»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» в рамках первого тура чемпионата России.

«Хорошая игра получилась, но это футбол. Все может перевернуться в любой момент. Нам есть над чем работать. Будем исправлять свои ошибки. Со стороны показалось, что мы стали удерживать счет. Мы на поле видели все по-другому, а точнее не задумывались над этим и также хотели играть в футбол», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Оганесяна.

Также он рассказал, как в команде восприняли приход нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Мы хорошо его приняли. В футболе так бывает, что меняется тренер. Это нормально. Теперь нам надо работать, воспринимать новую информацию», — добавил футболист.

На старте сезона «Оренбург» уступил «Спартаку» со счетом 2:3. Во втором туре РПЛ оренбуржцы встретятся с «Рубином». Матч пройдет 30 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.