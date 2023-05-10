Нападающий «Оренбурга» Оганесян — о своем будущем: «Пока ни с кем не веду переговоры»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Пока ни с кем не веду переговоры, осталось пять игр. Я сконцентрирован на оставшихся матчах чемпионата. А потом станем решать мое будущее», — сказал Оганесян «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 16 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отметился результативной передачей.

Соглашение игрока со «Спартаком» действует до июня 2024 года, но «Оренбург» имеет право выкупа игрока по окончании сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее в «Спартаке» заявили «СЭ», что рассчитывают на Оганесяна.