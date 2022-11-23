Нападающий «Оренбурга» Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду»

23 ноября, 14:28
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, сербский клуб был готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 26-летнего россиянина, однако сам футболист не заинтересован в переходе в эту команду.
Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 2 результативных передачи в 17 матчах за команду во всех турнирах. В начале ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года.
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Основные источники исследования