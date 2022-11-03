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Сегодня, 11:53

Нападающий «Оренбурга» Сычевой признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

Мария Гусева
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в октябре, сообщает пресс-служба турнира.

На счету форварда 6 голов и 1 результативная передача в 5 матчах в прошедшем месяце. Помимо Сычевого на награду претендовали Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА) и Алексей Каштанов («Урал»).

В голосовании болельщиков победил форвард ЦСКА Федор Чалов. За него отдали 39 процентов голосов.

В сентябре лучшим футболистом РПЛ становился представитель «Спартака» Александр Соболев.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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