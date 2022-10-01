Нападающий «Оренбурга» Сычевой сделал предложение своей девушке сразу после гола в матче с «Сочи»

1 октября, 14:55
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой реализовал пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» — 3:0.
Форвард отличился на 44-й минуте и забил свой восьмой гол в сезоне-2022/23 во всех турнирах.
После забитого мяча Сычевой сделал предложение своей девушке, которая спустилась к полю. Форвард вручил ей букет цветов, а затем встал на колено и подарил ей обручальное кольцо.
Девушка ответила согласием, после чего пара поцеловалась.
Отметим, что к этому моменту у Сычевого уже была желтая карточка. Главный судья встречи Артем Любимов мог показать футболисту второе предупреждение и удалить его, но не стал этого делать.
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Основные источники исследования