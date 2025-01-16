Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:05

Нападающий «Оренбурга» Томпсон испытывает проблемы со здоровьем

Telegram Дзен

В пресс-службе «Оренбурга» рассказали о состоянии нападающего Хорди Томпсона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Томпсон может покинуть «Оренбург» этой зимой. Футболист выступает за российский клуб с января 2024 года.

«Клуб на связи с игроком. У Томпсона возникли проблемы личного характера. В ближайшее время он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — заявили «РБ Спорт» в пресс-службе «Оренбурга».

После 18 туров «Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. Лидером чемпионата России является «Краснодар», имеющий в активе 39 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Оренбург
Читайте также
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Сегодня
Вчера
Неделя