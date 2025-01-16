Нападающий «Оренбурга» Томпсон испытывает проблемы со здоровьем

В пресс-службе «Оренбурга» рассказали о состоянии нападающего Хорди Томпсона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Томпсон может покинуть «Оренбург» этой зимой. Футболист выступает за российский клуб с января 2024 года.

«Клуб на связи с игроком. У Томпсона возникли проблемы личного характера. В ближайшее время он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — заявили «РБ Спорт» в пресс-службе «Оренбурга».

После 18 туров «Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. Лидером чемпионата России является «Краснодар», имеющий в активе 39 очков.