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Сегодня, 00:37

Нападающий «Оренбурга» Томпсон напал на мать своей подруги

Евгений Козинов
Корреспондент
Хорди Томпсон.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон оказался вовлечен в новый скандал. Как сообщает En Cancha со ссылкой на портал Maldita Farandula, 19-летний чилиец, который сейчас находится на родине, пытался ударить мать своей подруги Марии Хосефы Нуньес.

По информации источника, футболист набросился на женщину, которая застала его с пятью девушками в постели в арендованной квартире в Пеньялолене. Однако она была не одна, и ее защитил муж.

Томпсон подписал контракт с российским клубом в начале этого года. Перед отъездом из Чили он оказался вовлечен в судебное разбирательство из-за нападения на свою бывшую девушку.

Хорди Томпсон. «Оренбург» арендовал чилийца, которого обвиняют в покушении на убийство. Как его отпустили в Россию?
Футбол
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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