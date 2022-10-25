Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:35

Сычевой ответил на вопрос, может ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Новости

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, на счету которого 11 голов в чемпионате, порассуждал о бомбардирской гонке.
— Вы сейчас соперничаете с Промесом в гонке бомбардиров. Может, выиграете этот спор и поменяетесь?

— Ну... Тогда не только поменяемся. Еще и посидим где-то.

— А реально стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре. А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

Квинси Промес
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды

Сычевой: «Жил на 20 тысяч в месяц, а теперь меня показывают по ТВ»