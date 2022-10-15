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Сегодня, 22:17

Сычевой — о предложении девушке после гола: «Любимов сказал, что должен был дать желтую, но он по-человечески отнесся»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой объяснил свое празднование первого гола в матче с «Динамо» (2:3) в 13-м туре РПЛ.

— Расскажите про празднование первого гола.

— Просто хотел сказать это родителям в который раз, только уже через телевизор. Они далеко находятся от меня. Лично сказать не могу, только по телефону. Решил сделать им приятно.

— Ты теперь все время думаешь над какими-то перформансом после голов?

— Почему нет?

— Что дальше? Ты уже задрал планку.

— Что-то буду придумывать. Думаю, всем зрителям нравится.

— Ты видел, какая разная была реакция на предложение?

— Сколько людей, столько и мнений. Я же не могу осуждать кого-то за их высказывание.

— Что сказали в клубе? Потому что эта карточка могла реально стать второй желтой?

— Ничего. Главное, что не ругали. Поздравили, сказали молодец. Если бы была по факту желтая, то, думаю, был бы другой разговор. Все хорошо.

— Что вам сказал Любимов?

— Он сказал, что должен был дать желтую. Я его поблагодарил за то, что он не дал. По-человечески отнесся к ситуации.

— Некоторый критики сказали: «Он бы еще там сексом занялся».

— Я на такие высказывания не обращаю внимания. Это люди неадекватные, я считаю.

— Твоя вторая половинка сказала да?

— Да. Она сказала «да». Она просто не ожидала, была в шоке. Любая девушка, думаю, была бы в шоке.

— Что было после матча?

— Встретились, она также была в шоке. Говорит, что самая счастливая на свете. Все, задачу выполнил.

— Сейчас уже не в шоке?

— Да, уже отошла. Сейчас думает насчет свадьбы. Когда? Планируем либо в июне, либо в июле.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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