Сегодня, 22:17
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой объяснил свое празднование первого гола в матче с «Динамо» (2:3) в 13-м туре РПЛ.
— Расскажите про празднование первого гола.
— Просто хотел сказать это родителям в который раз, только уже через телевизор. Они далеко находятся от меня. Лично сказать не могу, только по телефону. Решил сделать им приятно.
— Ты теперь все время думаешь над какими-то перформансом после голов?
— Почему нет?
— Что дальше? Ты уже задрал планку.
— Что-то буду придумывать. Думаю, всем зрителям нравится.
— Ты видел, какая разная была реакция на предложение?
— Сколько людей, столько и мнений. Я же не могу осуждать кого-то за их высказывание.
— Что сказали в клубе? Потому что эта карточка могла реально стать второй желтой?
— Ничего. Главное, что не ругали. Поздравили, сказали молодец. Если бы была по факту желтая, то, думаю, был бы другой разговор. Все хорошо.
— Что вам сказал Любимов?
— Он сказал, что должен был дать желтую. Я его поблагодарил за то, что он не дал. По-человечески отнесся к ситуации.
— Некоторый критики сказали: «Он бы еще там сексом занялся».
— Я на такие высказывания не обращаю внимания. Это люди неадекватные, я считаю.
— Твоя вторая половинка сказала да?
— Да. Она сказала «да». Она просто не ожидала, была в шоке. Любая девушка, думаю, была бы в шоке.
— Что было после матча?
— Встретились, она также была в шоке. Говорит, что самая счастливая на свете. Все, задачу выполнил.
— Сейчас уже не в шоке?
— Да, уже отошла. Сейчас думает насчет свадьбы. Когда? Планируем либо в июне, либо в июле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования