Сычевой — о предложении девушке после гола: «Любимов сказал, что должен был дать желтую, но он по-человечески отнесся»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой объяснил свое празднование первого гола в матче с «Динамо» (2:3) в 13-м туре РПЛ.

— Расскажите про празднование первого гола.

— Просто хотел сказать это родителям в который раз, только уже через телевизор. Они далеко находятся от меня. Лично сказать не могу, только по телефону. Решил сделать им приятно.

— Ты теперь все время думаешь над какими-то перформансом после голов?

— Почему нет?

— Что дальше? Ты уже задрал планку.

— Что-то буду придумывать. Думаю, всем зрителям нравится.

— Ты видел, какая разная была реакция на предложение?

— Сколько людей, столько и мнений. Я же не могу осуждать кого-то за их высказывание.

— Что сказали в клубе? Потому что эта карточка могла реально стать второй желтой?

— Ничего. Главное, что не ругали. Поздравили, сказали молодец. Если бы была по факту желтая, то, думаю, был бы другой разговор. Все хорошо.

— Что вам сказал Любимов?

— Он сказал, что должен был дать желтую. Я его поблагодарил за то, что он не дал. По-человечески отнесся к ситуации.

— Некоторый критики сказали: «Он бы еще там сексом занялся».

— Я на такие высказывания не обращаю внимания. Это люди неадекватные, я считаю.

— Твоя вторая половинка сказала да?

— Да. Она сказала «да». Она просто не ожидала, была в шоке. Любая девушка, думаю, была бы в шоке.

— Что было после матча?

— Встретились, она также была в шоке. Говорит, что самая счастливая на свете. Все, задачу выполнил.

— Сейчас уже не в шоке?

— Да, уже отошла. Сейчас думает насчет свадьбы. Когда? Планируем либо в июне, либо в июле.