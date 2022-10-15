Сычевой — о сборной: «Карпин со мной пока не общался, значит, не пришло время»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился мнением о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно.

— Ты готов к повышению уровня зимой?

— Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.

— Но ты в тройке бомбардиров.

— Очень приятно это слышать.

— Ты круче Соболева. Как это воспринимаешь?

— Не могу ничего сказать, нельзя так сравнивать людей.

— Думаешь ли про сборную?

— Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.

— Перед этим матчем вы были выше «Динамо». Можно говорить, что вы ровня с ними?

— Так получилось, что проиграли. Может, и ровня с ними. Время покажет, кто на каком месте должен быть.

— Какая ситуация у вас со сменой фамилии?

— У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский. Сейчас думаю насчет того, чтобы поменять фамилию, потому что он меня с мамой воспитал. Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально.