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Сычевой — о сборной: «Карпин со мной пока не общался, значит, не пришло время»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился мнением о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно.

— Ты готов к повышению уровня зимой?

— Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.

— Но ты в тройке бомбардиров.

— Очень приятно это слышать.

— Ты круче Соболева. Как это воспринимаешь?

— Не могу ничего сказать, нельзя так сравнивать людей.

— Думаешь ли про сборную?

— Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.

— Перед этим матчем вы были выше «Динамо». Можно говорить, что вы ровня с ними?

— Так получилось, что проиграли. Может, и ровня с ними. Время покажет, кто на каком месте должен быть.

— Какая ситуация у вас со сменой фамилии?

— У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский. Сейчас думаю насчет того, чтобы поменять фамилию, потому что он меня с мамой воспитал. Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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