Сегодня, 22:30
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился мнением о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно.
— Ты готов к повышению уровня зимой?
— Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.
— Но ты в тройке бомбардиров.
— Очень приятно это слышать.
— Ты круче Соболева. Как это воспринимаешь?
— Не могу ничего сказать, нельзя так сравнивать людей.
— Думаешь ли про сборную?
— Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.
— Перед этим матчем вы были выше «Динамо». Можно говорить, что вы ровня с ними?
— Так получилось, что проиграли. Может, и ровня с ними. Время покажет, кто на каком месте должен быть.
— Какая ситуация у вас со сменой фамилии?
— У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский. Сейчас думаю насчет того, чтобы поменять фамилию, потому что он меня с мамой воспитал. Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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