Сычевой рассказал, как сделал предложение своей девушке во время матча с «Сочи»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал эпизод матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи» (4:1).

Форвард отличился на 44-й минуте и забил свой восьмой гол в сезоне-2022/23. После забитого мяча Сычевой сделал предложение своей девушке, которая спустилась к полю.

«Не сказать, что давно планировал. Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Все. Это было очень быстро.

Как все организовывали? Организация длилась один день», — сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер».

Девушка ответила согласием, после чего пара поцеловалась.