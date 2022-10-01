Сычевой рассказал, как сделал предложение своей девушке во время матча с «Сочи»

1 октября, 16:12
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал эпизод матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи» (4:1).
Форвард отличился на 44-й минуте и забил свой восьмой гол в сезоне-2022/23. После забитого мяча Сычевой сделал предложение своей девушке, которая спустилась к полю.
«Не сказать, что давно планировал. Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Все. Это было очень быстро.
Как все организовывали? Организация длилась один день», — сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер».
Девушка ответила согласием, после чего пара поцеловалась.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования