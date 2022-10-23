Сычевой: «Когда получаю лучшего игрока, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке, так что я побегу»

Сегодня, 17:32
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свои два гола в ворота ЦСКА (2:2) в 14-м туре РПЛ.
«Каково забить Акинфееву? Да приятно и все. Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке. Все съедают. Так что спасибо большое, удачи!» — сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер».
Сычевой забил 11 голов в этом сезоне РПЛ. Он догнал вингера «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования