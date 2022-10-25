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Сегодня, 11:50

Сычевой: «Жил на 20 тысяч в месяц, а теперь меня показывают по ТВ»

Сычевой рассказал, за счет чего у него произошел такой взлет в карьере
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, за счет чего произошел такой взлет в его карьере.

— Вам порой не кажется, что с вами происходит что-то невероятное? Еще пару лет назад вы играли в чемпионате Крыма, а теперь считаетесь главным открытием РПЛ? Это не сказка?

— Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. А еще и конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес, Соболев, и многими другими. Конечно, это приятно. И это сказка. И все это благодаря Богу. Он мне дал такую возможность проявить себя в РПЛ.

— Вы религиозный человек?

— Да. Я каждую неделю хожу в церковь, перед игрой захожу. Когда выступал в Крыму, каждый день молился, чтобы Бог дал мне почувствовать, каково это играть в РПЛ. Вот он меня и вознаградил за ту работу, которую я выполнял.

— Получается, вы стали отличным примером для остальных крымских игроков, которые со следующего сезона, видимо, смогут выступать в чемпионате России.

— Посмотрим. Секрет тут один. Главное — работать.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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