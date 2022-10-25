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Сегодня, 11:20

Сычевой: «Хотелось бы поменяться майками с Промесом»

Сычевой хотел бы поменяться майками с Промесом
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой сказал, что у него нет цели коллекционировать майки других игроков РПЛ.

— С Акинфеевым как-то пообщались после игры?

— Нет. Я редко с кем-то говорю из соперников после финального свистка. Сразу же иду к трибуне с нашими болельщиками, благодарю их. Поэтому нет времени с кем-то общаться. Да я особо никого и не знаю из российского футбола. Не так давно выступаю в этом чемпионате.

— Значит, и майками ни с кем не обмениваетесь?

— Есть только одна — Малкома.

— Это после 0:8?

— Да. Я не коллекционер маек. Просто так спонтанно получилось.

— Бразилец сразу же согласился?

— Да все нормально прошло. Не было такого, что я у него выпрашивал (смеется). Есть еще желание — поменяться майками с Промесом.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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