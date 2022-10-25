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Сегодня, 11:05

Сычевой — о пенальти Акинфееву: «Я ничего не нарушил. Просто все привыкли к стандартным ударам»

Сычевой считает, что «Оренбург» имел шансы взять три очка в матче с ЦСКА
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, забивший два мяча в матче с ЦСКА (2:2), считает, что его команда имела шансы взять три очка.

— Сразу после матча во флеш-интервью вы сказали, что расстроены результатом. Считаете, «Оренбург» наиграл на победу?

— У нас все-таки были моменты во втором тайме. Увы, мы их не реализовали. А так, думаю, могли победить. Поэтому лично я и расстроился.

— Но ведь в первом тайме ЦСКА вполне мог забить больше двух мячей...

— Согласен. Армейцы могли закрывать эту игру. Но они не использовали свои возможности, а после перерыва мы перевернули ход встречи.

— Показалось, что на второй тайм у «Оренбурга» осталось больше сил и вы просто-напросто перебегали москвичей.

— Не могу сказать за партнеров. Но я был готов отбегать еще один тайм, третий. В плане физической готовности вопросов нет. Может быть, искусственное поле сыграло свою роль. Нам тяжеловато играть на натуральных газонах, а ЦСКА, возможно, было непривычно действовать на этом покрытии.

— У вас в голове был пункт — забить Акинфееву?

— Конечно, приятно забивать таким вратарям. Но именно такой установки — поразить ворота Акинфеева — у меня не было. Я просто выхожу на каждый матч с целью забить. Неважно кому. ЦСКА, «Торпедо», «Динамо»...

— Игроки ЦСКА протестовали, так как посчитали, что вы подпрыгнули перед пробитием пенальти.

— Я действовал в рамках правил. Видимо, просто первый, кто так исполнил пенальти. Все привыкли к стандартным ударам с «точки». Ничего — разнообразим 11-метровые (улыбается).

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Сычевой
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